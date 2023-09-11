Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 11.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 11 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 вересня.

Читайте також:

DeepState

Станом на понеділок, 11 вересня, ЗСУ стримують ворога на всіх напрямках фронту. Зокрема, на окремих відтинках українські захисники мають успіхи й вміло звільняють території України з лап окупантів.

На Сватівському напрямку біля Новоєгорівки триває головна битва за висоту 190.8. Окупанти зазнають серйозних втрат.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку триває витіснення ворога в Кліщіївці та біля Андріївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку окупантам не вдалося закріпитися в лісі. Біля Новодонецького морпіхам вдалося підбити щонайменше 4 танки ворога.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку бої відбуваються фактично вже на околицях Новопрокопівки.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти станом на 11.09.2023 намагаються вести наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Однак ЗСУ відбивають їхні атаки. Так, українські військові провели понад 30 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на понеділок, 11 вересня, українські війська просунулися під Бахмутом. Так, українські сили досягли невизначеного успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська станом на сьогодні, 11 вересня, вели наступальні дії на лінії Авдіївка — Донецьк і закріпилися в Опитному (3 км на південний захід від Авдіївки), де наразі тривають бої.

Карта бойових дій у Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ продовжували наступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися на схід від Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова). Так, українські війська продовжують просування в районі Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і звільнили на цьому напрямку 1,5 кв. км території.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 11 вересня 2023 року:

Сьогодні вночі, 11 вересня, Росія знову завдала удару по Україні. А впродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Окупанти завдали п'ять ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснили 44 обстріли з РСЗВ.

Щобільше, росіяни вдалися до атаки України за допомогою 33 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 знищили сили ППО. Через російський обстріл є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Українські захисники повітряного простору збивають ворожі цілі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України продовжують наступати на півдні України. Таким чином ЗСУ знищують ворога й крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюючись на досягнутих рубежах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти продовжують утримувати сили прикриття державного кордону та здійснюють диверсію в прикордонних районах.

В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, де тривають жорсткі бої.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони стримують ворога, ведуть штурмові дії й відвойовують українську територію. Так, ЗСУ тримають оборону поблизу Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області.

На Мелітопольському напрямку українські військові продовжують наступати, завдають окупантам значних втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та уражати тили ворога.

За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по окупантах та їхній техніці. Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів ворога.

Українські військові нищать ворога на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що на півдні України ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення та намагається підтягнути резерви для утримання оборони.