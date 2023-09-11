Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 11 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 сентября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на понедельник, 11 сентября, ВСУ сдерживают врага на всех направлениях фронта. В частности, на отдельных участках украинские защитники имеют успехи и умело освобождают территории Украины из лап оккупантов.

На Сватовском направлении у Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8. Оккупанты несут серьезные потери.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении идет вытеснение врага в Клещеевке и возле Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении оккупантам не удалось закрепиться в лесу. Возле Новодонецкого морпехам удалось подбить не менее 4 танков врага.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

В Запорожском направлении бои идут фактически уже в окрестностях Новопрокоповки.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на 11.09.2023 пытаются вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Однако ВСУ отражают их атаки. Так, украинские военные провели более 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки и Клещеевки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 11 сентября, украинские войска продвинулись под Бахмутом. Так, украинские силы добились неопределенного успеха вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на сегодня, 11 сентября, вели наступательные действия на линии Авдеевка — Донецк и закрепились в Опытном (3 км юго-западнее Авдеевки), где продолжаются бои.

Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжали наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись к востоку от Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова). Так, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино (12 км к югу от Орехова) и освободили в этом направлении 1,5 квадратных километров территории.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 11 сентября 2023 года:

Сегодня ночью, 11 сентября, Россия снова нанесла удар по Украине. А в течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Оккупанты нанесли пять ракетных и 87 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из РСЗО.

Более того, россияне прибегли к атаке по Украине с помощью 33 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 26 — уничтожили силы ПВО. Из-за российских обстрелов есть разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

Украинские защитники воздушного пространства сбивают вражеские цели. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины продолжают наступать на юге Украины. Таким образом, ВСУ уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляясь на достигнутых рубежах.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать силы прикрытия государственной границы и осуществляют диверсию в приграничных районах.

В районе ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, где продолжаются жесткие бои.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе ответственности ОВГС "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны сдерживают врага, ведут штурмовые действия и отвоевывают украинскую территорию. Так, ВСУ держат оборону вблизи Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области.

На Мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступать, наносят оккупантам значительные потери и закрепляются на достигнутых рубежах. На Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и поражать тылы врага.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам и их технике. Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств врага.

Украинские военные уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что на юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.