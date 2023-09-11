Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 11 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 11 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 сентября.
DeepState
По состоянию на понедельник, 11 сентября, ВСУ сдерживают врага на всех направлениях фронта. В частности, на отдельных участках украинские защитники имеют успехи и умело освобождают территории Украины из лап оккупантов.
На Сватовском направлении у Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8. Оккупанты несут серьезные потери.
На Бахмутском направлении идет вытеснение врага в Клещеевке и возле Андреевки.
На Бердянском направлении оккупантам не удалось закрепиться в лесу. Возле Новодонецкого морпехам удалось подбить не менее 4 танков врага.
В Запорожском направлении бои идут фактически уже в окрестностях Новопрокоповки.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские оккупанты по состоянию на 11.09.2023 пытаются вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Однако ВСУ отражают их атаки. Так, украинские военные провели более 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:
- Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки и Клещеевки на Бахмутском направлении;
- Марьинки на Марьинском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 11 сентября, украинские войска продвинулись под Бахмутом. Так, украинские силы добились неопределенного успеха вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Украинские войска по состоянию на сегодня, 11 сентября, вели наступательные действия на линии Авдеевка — Донецк и закрепились в Опытном (3 км юго-западнее Авдеевки), где продолжаются бои.
ВСУ продолжали наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись к востоку от Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова). Так, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино (12 км к югу от Орехова) и освободили в этом направлении 1,5 квадратных километров территории.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 11 сентября 2023 года:
Сегодня ночью, 11 сентября, Россия снова нанесла удар по Украине. А в течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Оккупанты нанесли пять ракетных и 87 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из РСЗО.
Более того, россияне прибегли к атаке по Украине с помощью 33 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 26 — уничтожили силы ПВО. Из-за российских обстрелов есть разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.
Силы обороны Украины продолжают наступать на юге Украины. Таким образом, ВСУ уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляясь на достигнутых рубежах.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать силы прикрытия государственной границы и осуществляют диверсию в приграничных районах.
В районе ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, где продолжаются жесткие бои.
В районе ответственности ОВГС "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны сдерживают врага, ведут штурмовые действия и отвоевывают украинскую территорию. Так, ВСУ держат оборону вблизи Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области.
На Мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступать, наносят оккупантам значительные потери и закрепляются на достигнутых рубежах. На Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и поражать тылы врага.
За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам и их технике. Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств врага.
Напомним, что на юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.