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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 11 сентября

11 сентября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 11.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 11 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 сентября.

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DeepState

По состоянию на понедельник, 11 сентября, ВСУ сдерживают врага на всех направлениях фронта. В частности, на отдельных участках украинские защитники имеют успехи и умело освобождают территории Украины из лап оккупантов.

На Сватовском направлении у Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8. Оккупанты несут серьезные потери.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении идет вытеснение врага в Клещеевке и возле Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении оккупантам не удалось закрепиться в лесу. Возле Новодонецкого морпехам удалось подбить не менее 4 танков врага.

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бердянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

В Запорожском направлении бои идут фактически уже в окрестностях Новопрокоповки.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на 11.09.2023 пытаются вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Однако ВСУ отражают их атаки. Так, украинские военные провели более 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

  • Берестового, Орехово-Василевки, Богдановки и Клещеевки на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки на Марьинском направлении.
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 11 сентября, украинские войска продвинулись под Бахмутом. Так, украинские силы добились неопределенного успеха вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска по состоянию на сегодня, 11 сентября, вели наступательные действия на линии Авдеевка — Донецк и закрепились в Опытном (3 км юго-западнее Авдеевки), где продолжаются бои.

Карта боевых действий в Донецкой области от ISW
Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжали наступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись к востоку от Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова). Так, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино (12 км к югу от Орехова) и освободили в этом направлении 1,5 квадратных километров территории.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 11 сентября 2023 года:

Сегодня ночью, 11 сентября, Россия снова нанесла удар по Украине. А в течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Оккупанты нанесли пять ракетных и 87 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из РСЗО.

Более того, россияне прибегли к атаке по Украине с помощью 33 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 26 — уничтожили силы ПВО. Из-за российских обстрелов есть разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

Украинские защитники воздушного пространства сбивают вражеские цели
Украинские защитники воздушного пространства сбивают вражеские цели. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины продолжают наступать на юге Украины. Таким образом, ВСУ уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляясь на достигнутых рубежах.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты продолжают удерживать силы прикрытия государственной границы и осуществляют диверсию в приграничных районах.

В районе ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, где продолжаются жесткие бои.

Украинские защитники на передовой
Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе ответственности ОВГС "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны сдерживают врага, ведут штурмовые действия и отвоевывают украинскую территорию. Так, ВСУ держат оборону вблизи Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области.

На Мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступать, наносят оккупантам значительные потери и закрепляются на достигнутых рубежах. На Херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и поражать тылы врага.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по оккупантам и их технике. Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств врага.

Украинские военные уничтожают врага на передовой
Украинские военные уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что на юге Украины ситуация остается достаточно напряженной. Враг продолжает терроризировать гражданское население и пытается подтянуть резервы для удержания обороны.

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