Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 12 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: DeepState

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Красне Перше,

Кам’янка,

Дворічна,

Западне,

Масютівка,

Кислівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

Невське,

Білогорівка Луганської області,

Торське,

Верхньокам'янське,

Веселе Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках досягли успіхів.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському напрямках (район кордону Запорізької області та Донецької області), а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута.

Російські війська продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна і нещодавно завоювали територію на захід від Кремінної.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували контратаку по українських позиціях у районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки:

в районі Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута)

Оріхово-Василівки (12 км на північний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (прикордонна Запорізько-Донецька область).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Польщі не виключають розташування своєї армії на території України в разі завершення війни з РФ. Проте все залежить від ситуації, яка складеться після припинення вогню. За словами Президента Польщі Анджея Дуди, якщо так вирішить НАТО, то Польща підтримає таке рішення.