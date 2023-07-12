Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 12 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 12 липня.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: DeepState
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:
- Красне Перше,
- Кам’янка,
- Дворічна,
- Западне,
- Масютівка,
- Кислівка Харківської області.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:
- Невське,
- Білогорівка Луганської області,
- Торське,
- Верхньокам'янське,
- Веселе Донецької області.
На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: Liveuamap
На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 12 липня: ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках досягли успіхів.
У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському напрямках (район кордону Запорізької області та Донецької області), а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута.
Російські війська продовжили наступ на лінії Сватове-Кремінна і нещодавно завоювали територію на захід від Кремінної.
Російські війська продовжували контратаку по українських позиціях у районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки:
- в районі Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута)
- Оріхово-Василівки (12 км на північний захід від Бахмута).
Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (прикордонна Запорізько-Донецька область).
Нагадаємо, у Польщі не виключають розташування своєї армії на території України в разі завершення війни з РФ. Проте все залежить від ситуації, яка складеться після припинення вогню. За словами Президента Польщі Анджея Дуди, якщо так вирішить НАТО, то Польща підтримає таке рішення.