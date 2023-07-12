Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 12 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:

Красное Первое,

Каменка,

Двухлетняя,

Западное,

Масютовка,

Кисловка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам:

Невское,

Белогоровка Луганской области,

Торское,

Верхнекаменное,

Веселое Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, на отдельных участках преуспели.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (район границы Запорожской области и Донецкой области), а представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Российские войска продолжили наступление на линии Сватово-Кременная и недавно завоевали территорию к западу от Кременной.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали контратаку по украинским позициям в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки:

в районе Григоровки (10 км северо-западнее Бахмута)

Орехово-Василовки (12 км северо-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские и украинские войска продолжили наземные обстрелы вдоль админграницы между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (пограничная Запорожско-Донецкая область).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в Польше не исключают расположение своей армии на территории Украины в случае завершения войны с РФ. Однако все зависит от ситуации, которая сложится после прекращения огня. По словам Президента Польши Анджея Дуды, если так решит НАТО, Польша поддержит такое решение.