Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 12 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 12 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: DeepState
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:
- Красное Первое,
- Каменка,
- Двухлетняя,
- Западное,
- Масютовка,
- Кисловка Харьковской области.
В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам:
- Невское,
- Белогоровка Луганской области,
- Торское,
- Верхнекаменное,
- Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: Liveuamap
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 12 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, на отдельных участках преуспели.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (район границы Запорожской области и Донецкой области), а представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута.
Российские войска продолжили наступление на линии Сватово-Кременная и недавно завоевали территорию к западу от Кременной.
Российские войска продолжали контратаку по украинским позициям в районе Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки:
- в районе Григоровки (10 км северо-западнее Бахмута)
- Орехово-Василовки (12 км северо-западнее Бахмута).
Российские и украинские войска продолжили наземные обстрелы вдоль админграницы между Запорожской и Донецкой областями. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (пограничная Запорожско-Донецкая область).
Напомним, в Польше не исключают расположение своей армии на территории Украины в случае завершения войны с РФ. Однако все зависит от ситуации, которая сложится после прекращения огня. По словам Президента Польши Анджея Дуды, если так решит НАТО, Польша поддержит такое решение.