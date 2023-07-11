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Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона

11 липня 2023 14:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона
Наслідки російських ударів по житлових кварталах українських міст. Фото: Reuters (архівне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 11 липня, російські терористи підло обстріляли житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсона 11 липня

Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по гуманітарному штабі та щонайменше по пʼяти житлових будинках. У місцях обстрілів сталися пожежі. 

Прокудін розповів про двох поранених. Один з них знаходиться в тяжкому стані. 

На місцях працюють рятувальники та медики. 

скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Усі ворожі безпілотники були знищені.

Через падіння дронів були пошкоджені шибки та сільськогосподарські споруди у приватній власності, а також виникла пожежонебезпечна ситуація в зоні сухої трави. Жертв немає.

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