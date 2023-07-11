Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона
У вівторок, 11 липня, російські терористи підло обстріляли житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсона 11 липня
Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по гуманітарному штабі та щонайменше по пʼяти житлових будинках. У місцях обстрілів сталися пожежі.
Прокудін розповів про двох поранених. Один з них знаходиться в тяжкому стані.
На місцях працюють рятувальники та медики.
Нагадаємо, у ніч проти 11 липня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу "Shahed". Усі ворожі безпілотники були знищені.
Через падіння дронів були пошкоджені шибки та сільськогосподарські споруди у приватній власності, а також виникла пожежонебезпечна ситуація в зоні сухої трави. Жертв немає.