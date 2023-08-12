Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 12 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська здійснили значне тактичне просування в західній Запорізькій області під час продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

Російські війська посилюють наступальні операції на північний схід від Куп’янська, щоб, ймовірно, відтягнути українські війська від більш важливих в оперативному плані ділянок фронту. Також повідомляється, що російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута та досягли певного прогресу. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просувалися на південний захід у напрямку до Берхівського водосховища (6 км на північний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися до Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські мілблогери стверджували, що українські війська контролюють північ. половину поселення, тоді як російські війська зберігають контроль над південною половиною поселення.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба влучно відповів італійському журналісту, який заявив, що контрнаступ ЗСУ не працює. Він порівняв наступ українських захисників проти ворога з битвою під Монте-Кассіно під час Другої світової війни.

Кулеба запевнив, що він просувається стабільно, хоч і повільними темпами. Найбільшими проблемами, за його словами, є міцні оборонні позиції, зведені російськими загарбниками за останній рік.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.