Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 12 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 августа.

Читайте также:

DeepState

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели значительное тактическое продвижение в западной Запорожской области во время продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

Российские войска усиливают наступательные операции северо-восточнее Купянска, чтобы, вероятно, оттянуть украинские войска от более важных в оперативном плане участков фронта. Также сообщается, что российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута и добились определенного прогресса. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвигались на юго-запад по направлению к Берхивскому водохранилищу (6 км северо-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись к Урожайному (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские милблогеры утверждали, что украинские войска контролируют север. половину поселения, тогда как русские войска сохраняют контроль над южной половиной поселения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил итальянскому журналисту, заявившему, что контрнаступление ВСУ не работает. Он сравнил наступление украинских защитников против врага с битвой при Монте-Кассино во время Второй мировой войны.

Кулеба заверил, что он продвигается стабильно, хоть и медленными темпами. Наибольшими проблемами, по его словам, являются прочные оборонительные позиции, построенные российскими захватчиками за последний год.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.