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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 12 августа

12 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 12 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 августа.

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DeepState

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели значительное тактическое продвижение в западной Запорожской области во время продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

Российские войска усиливают наступательные операции северо-восточнее Купянска, чтобы, вероятно, оттянуть украинские войска от более важных в оперативном плане участков фронта. Также сообщается, что российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута и добились определенного прогресса. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвигались на юго-запад по направлению к Берхивскому водохранилищу (6 км северо-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись к Урожайному (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские милблогеры утверждали, что украинские войска контролируют север. половину поселения, тогда как русские войска сохраняют контроль над южной половиной поселения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил итальянскому журналисту, заявившему, что контрнаступление ВСУ не работает. Он сравнил наступление украинских защитников против врага с битвой при Монте-Кассино во время Второй мировой войны.

Кулеба заверил, что он продвигается стабильно, хоть и медленными темпами. Наибольшими проблемами, по его словам, являются прочные оборонительные позиции, построенные российскими захватчиками за последний год.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

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