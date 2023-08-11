Все як під Монте-Кассіно: Кулеба порівняв контрнаступ ЗСУ із знаменитою битвою

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба влучно відповів італійському журналісту, який заявив, що контрнаступ ЗСУ не працює. Він порівняв нуступ українських захисників проти окупантів з битвою під Монте-Кассіно під час Другої світової війни.

Таку заяву Дмитро Кулеба зробив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Відповідаючи на питання щодо того, чому український контрнаступ "не працює", Кулеба запевнив, що він просувається стабільно, хоч і повільними темпами. Найбільшими проблемами, за його словами, є міцні оборонні позиції, зведені російськими загарбниками за останній рік.

"Нашим воїнам нелегко йти вперед. Але зрештою ми це зробимо. Я думаю про битву під Монте-Кассіно під час Другої світової війни в Італії. Спочатку союзники були заблоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх перемогти, але потім їм вдалося звільнити Рим", — сказав міністр.

Кулеба зазначив, що українські війська знаходяться в схожій ситуації.

"Я впевнений, що ми переможемо", — резюмував Кулеба.

Битва під Монте-Кассіно

Битвою під Монте-Кассіно називають серію з чотирьох кровопролитних битв Другої світової війни, внаслідок яких союзні війська прорвали лінію німецьких укріплень.

Готуючись до наступу західних союзників, німці за час окупації Італії вибудували потужну лінію оборони, відому як "Зимова лінія". Основний оборонний рубіж лінії мав назву "Лінія Густава". Він проходив крізь всю Італію: на півдні від місця впадіння річки Гарільяно у Тірренське море, через Апеннінську гірську систему на північ до гирла річки Сангро у Адріатичного моря.

Американські солдати наступають під Монте-Кассіно. Фото: NVM

Не зважаючи на всі труднощі і запеклий опір ворога, союзники прорвали лінію ворожих укріплень і 4 червня 1944 року звільнили Рим.

Раніше ми розповідали, Сили оборони України ефективно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Сході в районі Авдіївки, знищуючи живу силу та військову техніку ворога.

Нагадуємо, на Бахмутському напрямку точаться запеклі бої, в яких стратегії НАТО можуть бути неефективними.