Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 13 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту та, як повідомляється, здійснили тактично значущі наступи вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Російські війська продовжили наступ на лінії Сватове — Кремінна, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південний схід від Андріївки (15 км на захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк, але не зробили жодного підтвердженого або заявленого просування. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та досягли значних тактичних успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійці мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.