Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 13 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 13 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 августа.
DeepState
В течение суток произошло 33 боевых столкновения.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении в силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и, как сообщается, совершили тактически значимые наступления вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
Российские войска продолжили наступление на линии Сватово — Кременная, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки (15 км к западу от Сватового).
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и добились значительных тактических успехов.
Напомним, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.