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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 13 августа

13 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 13 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 августа.

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DeepState

В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области.

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Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и, как сообщается, совершили тактически значимые наступления вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Российские войска продолжили наступление на линии Сватово — Кременная, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки (15 км к западу от Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и добились значительных тактических успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

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