Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 13 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 августа.

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DeepState

В течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и, как сообщается, совершили тактически значимые наступления вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Российские войска продолжили наступление на линии Сватово — Кременная, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки (15 км к западу от Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и добились значительных тактических успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.