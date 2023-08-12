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У Генштабі розповіли про контрнаступ ЗСУ та атаки окупантів

12 серпня 2023 20:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про контрнаступ ЗСУ та атаки окупантів
Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Триває 535-а доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — наступальну операцію.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атаки окупантів

Протягом цієї доби російські загарбники завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів. До того ж вони здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність  завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення.

Успіхи ЗСУ на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійці мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та артилерійський засіб на вогневій позиції", — йдеться у повідомленні.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
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Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, воїни ЗСУ успішно використовують у боях проти окупантів найрізноманітніше озброєння. "Майстер-клас" по грамотному й ефективному використанню гранатомета СПГ-9 показали бійці 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників і захисниць. Голова держави заявив, що Україна пишається своїми воїнами.

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