Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 13.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 13 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 вересня.

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DeepState

Станом на 13.09.2023 на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 13 вересня, на Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на середу, 13 вересня, українські війська продовжили наступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях і просунулися на південь від Бахмута і Роботиного.

Російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і просувалися вперед. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північ від Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії під Бахмутом і просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) і на південний захід від Майорська (21 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області і просунулися. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли невизначених успіхів на південь і південний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 13 вересня 2023 року.

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав:

7 ракетних,

35 авіаційних ударів,

здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Бійці ЗСУ перед виходом на бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки.

Воїни ЗСУ нищать ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні не закінчиться доти, допоки одна зі сторін "не досягне своїх політичних цілей" військовим шляхом чи шляхом переговорів. Проте зараз "цей час ще не настав".

Також він додав, що США й надалі допомагатимуть Україні в захисті своїх територій.