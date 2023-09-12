Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 12.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 12 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 вересня.

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DeepState

Станом на 12.09.2023 ЗСУ мають успіхи в Кліщіївці на Бахмутському напрямку, повідомляється, що триває зачистка села від окупантів. Однак на противагу цьому на Сватівському, Авдіївському, Мар'їнському, Бердянському та Запорізькому напрямках триває запекле протистояння.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти намагаються наступати станом на сьогодні, 12 вересня. Українські військові вміло нищать ворога, адже провели понад 30 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Кераміка, Авдіївки, Сєверного на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку та Рівнополя на Бердянському.

Карта бойових дій на Мар'їнському та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на вівторок, 12 вересня, російські окупанти продовжили наступати на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку. Так, російські війська досягли успіхів поблизу лісосмуги на північний схід від Синьківки (10 км на північний схід від Куп’янська).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Куп’янському напрямку тривають запеклі бої та що ЗСУ відбивають атаки Росії під Синьківкою.

Карта бойових дій у Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ станом на 12.09.2023 наступали поблизу Бахмута і, як повідомляє Маляр, просунулися поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що українські війська досягають невідомих успіхів поблизу Кліщіївки, Предтечиного (16 км на південний захід від Бахмута), Андріївки, Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та Дачного (19 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські захисники наступали вздовж лінії Авдіївка — Донецьк і, за повідомленнями Маляр, контролюють частину Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки). Однак наразі ситуація непостійна і бої досі тривають.



Карта бойових дій у Донецькій області від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ також наступали на Бердянському напрямку і станом на сьогодні, 12 вересня, досягли невизначених успіхів поблизу Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська проводили наступальні дії й на Запорізькому напрямку, де теж мають успіхи. Маляр заявила, що за минулий тиждень на цьому напрямку українські сили просунулися на 4,8 квадратних кілометрів. Також ЗСУ досягли невизначених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).



Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 12 вересня 2023 року:

За добу сталося 30 бойових зіткнень. Окупанти завдали десять ракетних та 53 авіаційних удари, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок російської атаки є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

"Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області", — повідомляють у Генштабі.

Український гелікоптер на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні країни є досить складною. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на всіх напрямках фронту, вдаючись до різних видів озброєння.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступати. ЗСУ завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці. Також українські військові відбили понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області, мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного.

Військова техніка ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній техніці.

"Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника", — додали в Генштабі.

Український захисник нищить ворога з гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що Сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Передтечиного, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Наразі там тривають жорсткі бої.