Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 13.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 13 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 сентября.

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DeepState

По состоянию на 13.09.2023 на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надия, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 13 сентября, на Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на среду, 13 сентября, украинские войска продолжили наступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и продвинулись к югу от Бахмута и Работино.

Российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и продвигались вперед. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к северу от Сергеевки (12 км к юго-западу от Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия под Бахмутом и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северу от Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) и к юго-западу от Майорска (21 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы добились неопределенных успехов к югу и юго-востоку от Работино (12 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ на 13 сентября 2023 года.

Сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес:

7 ракетных,

35 авиационных ударов,

совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Силы обороны Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины, наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Бойцы ВСУ перед выходом на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Васильевки.

Воины ВСУ уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Наши защитники стойко держат оборону недалеко от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине не закончится до тех пор, пока одна из сторон "не достигнет своих политических целей" военным путем или путем переговоров. Однако сейчас "это время еще не пришло".

Также он добавил, что США и дальше будут помогать Украине в защите своих территорий.