Міллі назвав умови закінчення війни в Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Фото: Reuters

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні не закінчиться доти, допоки одна зі сторін "не досягне своїх політичних цілей" військовим шляхом чи шляхом переговорів. Проте зараз "цей час ще не настав".

Про це повідомляє CBSNews.

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Марк Міллі зазначив, що наразі ні одна зі сторін не досягли своїх цілей військовим шляхом.

"Війна триватиме до тих пір, поки одна або інша сторона не досягне цих цілей, або поки обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів. А цей час ще не настав", — пояснив генерал.

Також він додав, що США й надалі допомагатимуть Україні в захисті своїх територій.

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі впевнений, що Україні знадобиться багато зусиль, щоб виграти у війні проти Росії. При цьому він наголосив, що є різні шляхи досягти бажаного результату.

Також ми повідомляли, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що війна в нашій державі може тривати в різній формі все життя. Це станеться, якщо ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Додамо, що Сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Передтечиного, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Наразі там тривають жорсткі бої.