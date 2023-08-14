Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 14 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 14 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку окупанти намагалися атакувати Синьківку, однак ЗСУ відкинули їх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку спостерігається ускладнення бойових дій у Білогорівці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються за будь-яку ціну втримати оборону Кліщіївки та Андріївки. Там вони мають чимало артилерії, дронів та особового складу.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку тривають бої в південній частині Урожайного. Є успіхи.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку тривають дуже тяжкі бої в Роботиному та на околицях.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 39 бойових зіткнень з російськими військами:

на північний схід до Синьківки, на північ до Кислівки та на північний схід до Андріївки Харківської області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Кліщіївки, Білої Гори, Мар'їнки та Урожайного Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, частково досягли успіху під Роботиним.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти вели безрезультатні наступальні операції на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута), поблизу Кліщіївки, на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та біля Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Однак на лінії Куп’янськ — Сватове, а також в районі Бахмута російські війська дещо просунулися.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

У Генштабі зазначили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

За словами російського військкора, ЗСУ контролюють приблизно 30% території Мар’їнки. Він додав, що навіть попри посилення російських військ чеченськими бійцями "Ахмату", їм безглуздо атакувати на Авдіївському напрямку через потужність української оборони та контрбатарейну боротьбу в цьому районі.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ продовжили наступати в районі кордону Донецько-Запорізької області та просунулися на південь від Великої Новосілки. Російські військкори стверджували, що ЗСУ атакували Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) і захопили російські позиції в північній частині населеного пункту, але російські війська, ймовірно, утримують деякі позиції на півдні селища.

Геолокаційні кадри станом на 13 серпня підтверджують, що частина російських військ залишили село. Зафіксовано, як російська піхота відступає з Урожайного в напрямку Завітного Бажання (менш як 3 км на південь від Урожайного).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Також російський військкор стверджував, що українські сили захопили деякі позиції за 3 км на схід і північний захід від Роботиного. За російськими джерелами, на схід від Роботиного тривають важкі бої.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що тяжкі бої на Бахмутському напрямку продовжуються. Попри шалений опір з боку військ загарбників, ЗСУ продовжують знищувати їх живу силу та палити військову техніку.