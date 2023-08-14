Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 14 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 14 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупанты пытались атаковать Синьковку, однако ВСУ отвергли их.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении наблюдается усложнение боевых действий в Белогоровке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются любой ценой удержать оборону Клещеевки и Андреевки. Там у них немало артиллерии, дронов и личного состава.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении продолжаются бои в южной части Урожайного. Есть успехи.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении продолжаются очень тяжелые бои в Роботином и на окраинах.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 39 боевых столкновений с российскими войсками:

к северо-востоку к Синьковке, к северу к Кисловке и к северо-востоку к Андреевке Харьковской области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Клещеевки, Белой Горы, Марьинки и Урожайного Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

ВСУ продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, частично преуспели под Роботиным.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты вели безрезультатные наступательные операции к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута), близ Клещеевки, к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и у Белой Горы (12 км юго-западнее Бахмута).

Однако на линии Купянск-Сватово, а также в районе Бахмута российские войска несколько продвинулись.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе отметили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

По словам российского военнослужащего, ВСУ контролируют примерно 30% территории Марьинки. Он добавил, что даже несмотря на усиление российских войск чеченскими бойцами "Ахмата", им бессмысленно атаковать на Авдеевском направлении из-за мощи украинской обороны и контрбатарейной борьбы в этом районе.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжили наступать в районе границы Донецко-Запорожской области и продвинулись к югу от Великой Новоселки. Российские военкоры утверждали, что ВСУ атаковали Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) и захватили российские позиции в северной части населенного пункта, но российские войска, вероятно, удерживают некоторые позиции на юге поселка.

Геолокационные кадры по состоянию на 13 августа подтверждают, что часть российских войск покинули деревню. Зафиксировано, как российская пехота отступает из Урожайного в направлении Заветного Желания (менее 3 км к югу от Урожайного).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Также российский военкор утверждал, что украинские силы захватили некоторые позиции в 3 км к востоку и северо-западу от Роботиного. По российским источникам, к востоку от Роботиного продолжаются тяжелые бои.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются. Несмотря на яростное сопротивление со стороны войск захватчиков, ВСУ продолжают уничтожать их живую силу и жечь военную технику.