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У СтратКомі показали знищення техніки ворога на Бахмутському напрямку

13 серпня 2023 16:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У СтратКомі показали знищення техніки ворога на Бахмутському напрямку
Російські солдати метушаться навколо підбитої техніки. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Тяжкі бої на Бахмутському напрямку продовжуються. Незважаючи на шалений опір з боку військ загарбників, ЗСУ продовжують знищувати його живу силу та палити військову техніку.

Відео знищення ворожої техніки розмістив СтратКом ЗСУ.

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"На Бахмутському напрямку ворожа БМП з десантом підірвалася на міні: знищена техніка та втрати серед живої сили окупантів", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному із напрямків знайшли камеру відеоспостереження. Її встановив ворог та використовував для того, щоб моніторити обстановку на фронті. Довго камера не простояла.

Нагадуємо, у СтратКомі показали, як воїни ЗСУ завадили російським штурмовикам.

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