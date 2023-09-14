Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 14.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 14 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 14 вересня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 14.09.2023 на Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів, продовжує перегрупування військ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 14 вересня, на Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали:

Керамік,

Очеретине,

Степове,

Авдіївка,

Ласточкине,

Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на четвер, 14 вересня, українські сили просунулися в західній Запорізькій області та поблизу Бахмута на тлі продовження контрнаступальних операцій.

Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в околицях Бахмута і просунулися вперед.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 вересня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 14 вересня 2023 року поки нема. Як тільки будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо.

Є останні дані станом на 18:00, 13 вересня 2023 року.

Впродовж доби 13 вересня Повітряні сили України завдали:

10 авіаційних ударів по зосередженням військ, озброєння та військової техніки,

а також 2 удари по зенітних ракетних системах противника.

Нагадаємо, Росія перекинула на фронт новосформовану 25-ту армію. Це рішення було прийнято на тлі браку резервів. Наразі російські окупанти з 25-ї армії, ймовірно, перебувають в Луганській області.

У розвідці Британії розповіли, що у серпні цього року з'явилися оголошення про набір до 25-ї російської загальновійськової армії. У РФ заявляли, що вона буде перекинута в Україну в грудні 2023 року.