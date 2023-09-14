Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 14.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 14 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 14 сентября.

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DeepState

По состоянию на 14.09.2023 на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестова Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжает перегруппировку войск.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 14 сентября, на Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись:

Керамик,

Очеретино,

Степное,

Авдеевка,

Ласточкино,

Первомайское Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на четверг, 14 сентября, украинские силы продвинулись в западной Запорожской области и вблизи Бахмута на фоне продолжения контрнаступательных операций.

Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, но не достигли никаких подтвержденных или заявленных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в окрестностях Бахмута и продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Работина (12 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 сентября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 14 сентября 2023 года, пока нет. Как только будут обновленные данные, мы их обнародуем.

Есть последние данные по состоянию на 18.00 13 сентября 2023 года.

В течение суток 13 сентября Воздушные силы Украины нанесли:

10 авиационных ударов по сосредоточению войск, вооружения и военной техники,

а также 2 удара по зенитным ракетным системам противника.

Напомним, Россия перебросила на фронт новосформированную 25-ю армию. Это решение было принято на фоне отсутствия резервов. В настоящее время российские оккупанты из 25-й армии, вероятно, находятся в Луганской области.

В разведке Британии рассказали, что в августе этого года появились объявления о наборе в 25-ю российскую общевойсковую армию. В РФ заявляли, что она будет переброшена в Украину в декабре 2023 года.