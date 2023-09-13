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РФ перекинула на війну в Україну новосформовану армію, — розвідка Британії

13 вересня 2023 12:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ перекинула на війну в Україну новосформовану армію, — розвідка Британії
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія перекинула на фронт новосформовану 25-ту армію. Це рішення було прийнято на тлі браку резервів. Наразі російські окупанти з 25-тої армії, ймовірно, перебувають в Луганській області.

Про це повідомляє британська розвідка.

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У розвідці Британії розповіли, що у серпні цього року з'явилися оголошення про набір до 25-ї російської загальновійськової армії. У РФ заявляли, що вона буде перекинута в Україну в грудні 2023 року.

"﻿﻿Цілком ймовірно, що підрозділи були поспішно введені в дію раніше частково через те, що Росія продовжує боротися з перерозподіленими силами на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох різних напрямках", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї армії для відновлення незадіяних резервних сил на фронті, щоб надати командирам більшої оперативної гнучкості.

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Звіт британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ/status

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 590 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО. 

Також ми писали, що ворог перекидає техніку та військових на Запорізький напрямок. Таку кількість техніки, яка направляється туди, бачили місять тому.

Додамо, окупанти продовжують добровільно здаватись в полон. Так, за час існування проєкту "Хочу жить" понад 25 тисяч росіян подали заявки.

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