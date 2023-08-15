Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 15 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 15 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку окупанти продовжують тиснути на Синьківку, попередньо успіху не мали. Біля Кармазинівки уточнено сіру зону. Тривають бої за Серебрянське лісництво. Уточнено Білогорівку (Л) та Спірне.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку відбулося незначне коригування. Після уточнення інформації зʼясувалося, що ворог не втікає з Урожайного, а відступає при спробі дійти до нього, щоб повернути контроль.

На Запорізькому напрямку тривають бої в Роботиному та на околицях. Почалися активні зіткнення північніше Дорожнянки та Копанів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 33 бойові зіткнення з російськими військами:

поблизу Андріївки на Сватівському напрямку, Білогорівки на Лиманському напрямкв,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Веселого, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, Авдіївки на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на захід до Старомайорського на Бердянському напрямку , на схід до Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські сили мають успіхи на Бахмутському напрямку. Так, ЗСУ здійснили незначне просування на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), атакуючи позиції росіян.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та просунулися вперед.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ досягли успіхів на південь і південний схід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та на Урожайному напрямку (9 км на південь від Великої Новосілки).

Маляр також додала, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, на деяких з них бійці ЗСУ досягли успіху.