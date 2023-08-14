Маляр розповіла, на яких напрямках фронту ЗСУ досягли успіху

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, на деяких з них бійці ЗСУ досягли успіху.

Про це Ганна Маляр розповіла у своєму Telegram-каналі.

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Схід України

Російські окупанти продовжують наступальні дії.

"Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал", — розповіла Маляр.

За її словами, зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів. Вона наголосила, що це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Російські загарбники наразі перегруповуються та намагаються відновити втрачені спроможності.

Маляр розповіла, що на Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація складна. Війська РФ постійно атакують. Бійці ЗСУ відбивають атаки.

"На Куп’янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в нашій обороні", — повідомила Маляр.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурмові дії з метою витіснення українських військових в районі Серебрянського лісу Донецької області, однак безуспішно.

На Бахмутському напрямку продовжуються важкі бої. Противник намагається зупинити просування ЗСУ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

"За тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв.км і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 кв.км", — розповіла Маляр.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках російські окупанти намагаються наступати з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення міста Авдіївка. Українські військові не дають противнику реалізувати плани. Тривають гарячі бої. Наразі ситуація напружена та складна.

Маляр розповіла, що ворог також постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське.

Південь України

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бої тривають.

"В напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське Донецької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомила Маляр.

Вона додала, що в ході контрнаступу Сили оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення населеного пункту Урожайне.

Допис Маляр. Фото: скриншот

Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, українські військові уразили командний пункт російських окупантів біля Маріуполя Донецької області.

Також ми писали, що українські захисники продовжують вести активну боротьбу проти російських окупантів. Так, минулої доби було ліквідовано 530 російських солдатів.