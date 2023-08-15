Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 15 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупанты продолжают давить на Синьковку, предварительно успеха не имели. Возле Кармазиновки уточнена серая зона. Продолжаются бои за Серебрянское лесничество. Уточнены Белогоровка (Л) и Спорное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении произошла незначительная корректировка. После уточнения информации выяснилось, что враг не сбегает с Урожайного, а отступает при попытке дойти до него, чтобы вернуть контроль.

В Запорожском направлении продолжаются бои в Роботином и на окраинах. Начались активные столкновения к северу от Дорожнянки и Копанов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 33 боевых столкновения с российскими войсками:

поблизости Андреевки на Сватовском направлении, Белогоровки на Лиманском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Веселого, Андреевки и Клещеевки на Бахмутском направлении, Авдеевки на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении , к востоку к Роботиному на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские силы имеют успехи на Бахмутском направлении. Так, ВСУ совершили незначительное продвижение к югу от Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), атакуя позиции россиян.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и продвинулись вперед.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ добились успехов к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и на Урожайном направлении (9 км к югу от Великой Новоселки).

Маляр также добавила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (район границы Донецко-Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, на некоторых из них бойцы ВСУ преуспели.