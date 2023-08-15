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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 15 августа

15 августа 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 15 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении оккупанты продолжают давить на Синьковку, предварительно успеха не имели. Возле Кармазиновки уточнена серая зона. Продолжаются бои за Серебрянское лесничество. Уточнены Белогоровка (Л) и Спорное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении произошла незначительная корректировка. После уточнения информации выяснилось, что враг не сбегает с Урожайного, а отступает при попытке дойти до него, чтобы вернуть контроль.

В Запорожском направлении продолжаются бои в Роботином и на окраинах. Начались активные столкновения к северу от Дорожнянки и Копанов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 33 боевых столкновения с российскими войсками:

  • поблизости Андреевки на Сватовском направлении, Белогоровки на Лиманском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Веселого, Андреевки и Клещеевки на Бахмутском направлении, Авдеевки на Авдеевском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении, к востоку к Роботиному на Запорожском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские силы имеют успехи на Бахмутском направлении. Так, ВСУ совершили незначительное продвижение к югу от Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), атакуя позиции россиян.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и продвинулись вперед.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ добились успехов к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и на Урожайном направлении (9 км к югу от Великой Новоселки).

Маляр также добавила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (район границы Донецко-Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, на некоторых из них бойцы ВСУ преуспели.

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