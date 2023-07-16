Онлайн-карти бойових дій в Україні на 16 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 16 липня.

Читайте також:

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 16 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах:

Невського і Білогорівки Луганської області;

Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 16 липня: Liveuamap

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них:

Красногорівка,

Мар’їнка,

Катеринівка,

Георгіївка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 16 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли обмежених успіхів. Російські джерела стверджували, що українські війська досягли обмежених успіхів на південь від Бахмута в районі Андріївки (10 км на південь від Бахмута) і перетнули Сіверський Донецький канал у цьому районі.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Кремінної та, як повідомляється, досягли обмежених територіальних здобутків. Український Генштаб і Череватий повідомили, що російські війська проводили невдалі наступальні операції:

на схід від Новосадового (17 км на північний захід від Кремінної),

на захід від Діброви,

на схід від Веселого ( 30 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута, оскільки позиційні бої тривали в інших місцях уздовж лінії фронту в Бахмуті.

Також російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Донецьк — Авдіївка, але не досягли жодних територіальних здобутків.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували контрнаступальні операції та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу в Запорізькій області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові ліквідували 590 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронетехніку, артилерійські системи та іншу техніку.

За 14 липня українські воїни знищили близько 590 загарбників. Також російська армія втрати п'ять танків, 11 бронемашин, 14 артилерійських систем та 24 безпілотники.