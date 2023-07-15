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Сирський показав, як бійці ЗСУ знищили ворожі танки дронами-камікадзе

15 липня 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сирський показав, як бійці ЗСУ знищили ворожі танки дронами-камікадзе
Бійці ЗСУ знищили ворожий танк. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські воїни не втомлюються знищувати ворожу техніку. На передовій відзначилися бійці 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ. За допомогою дронів вони знищили танки супротивника.

Роботу ЗСУ та їх "пташок" у Telegram оприлюднив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Робота ЗСУ на передовій

Олександр Сирський показав, як працюють бійці групи "Асгард", підрозділ "Очі", 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ на FPV-камікадзе.

"У взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено 2 танки росіян: Т-80 та Т-90М "Прорив"", — написав генерал.

З відео видно, як влучними пострілами наші захисники знищують 2 танки росіян.

Сирський також відзначив хорошу роботу українських захисників.

Нагадаємо, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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