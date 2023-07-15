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Втрати російської армії на 15 липня: дані від Генштабу

15 липня 2023 09:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Втрати російської армії на 15 липня: дані від Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби українські військові ліквідували 590 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронетехніку, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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За 14 липня українські воїни знищили близько 590 загарбників. 

Також російська армія втрати п'ять танків, 11 бронемашин, 14 артилерійських систем та 24 безпілотника.

Втрати росіян за час повномасштабного вторгнення

  • особового складу — близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків — 4 102 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 8 019 (+11) од,
  • артилерійських систем — 4 463 (+14) од,
  • РСЗВ — 680 (+0) од,
  • засоби ППО — 425 (+2) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня —  3 807 (+24),
  • крилаті ракети — 1273 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 036 (+17) од,
  • спеціальна техніка — 664 (+2).
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Втрати російської армії на 15 липня 2023 року

Нагадаємо, триває 507 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами по Україні.  

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