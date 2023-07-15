Втрати російської армії на 15 липня: дані від Генштабу
15 липня 2023 09:21
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські військові ліквідували 590 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронетехніку, артилерійські системи та іншу техніку.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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За 14 липня українські воїни знищили близько 590 загарбників.
Також російська армія втрати п'ять танків, 11 бронемашин, 14 артилерійських систем та 24 безпілотника.
Втрати росіян за час повномасштабного вторгнення
- особового складу — близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 4 102 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8 019 (+11) од,
- артилерійських систем — 4 463 (+14) од,
- РСЗВ — 680 (+0) од,
- засоби ППО — 425 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 807 (+24),
- крилаті ракети — 1273 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7 036 (+17) од,
- спеціальна техніка — 664 (+2).
Нагадаємо, триває 507 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами по Україні.