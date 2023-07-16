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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 16 июля

16 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 16 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах:

  • Невского и Белогоровки Луганской области;
  • Ивано-Дарьевка, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: Liveuamap

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них:

  • Красногоровка,
  • Марьинка,
  • Катериновка,
  • Георгиевка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и достигли ограниченных успехов. Российские источники утверждали, что украинские войска достигли ограниченных успехов к югу от Бахмута в районе Андреевки (10 км к югу от Бахмута) и пересекли Северский Донецкий канал в этом районе.

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Кременной и, как сообщается, достигли ограниченных территориальных достижений. Украинский Генштаб и Череватый сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции:

  • восточнее Новосадового (17 км северо-западнее Кременной),
  • к западу от Дибровы,
  • восточнее Веселого (30 км к югу от Кременной).
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута, поскольку позиционные бои продолжались в других местах вдоль линии фронта в Бахмуте.

Также российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Донецк — Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса в Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 590 российских кафиров. Армия РФ продолжает терять танки, бронетехнику, артиллерийские системы и другую технику.

За 14 июля украинские воины уничтожили около 590 захватчиков. Также российская армия потеряла пять танков, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и 24 беспилотника.

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