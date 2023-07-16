Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 16 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 16 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: DeepState
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах:
- Невского и Белогоровки Луганской области;
- Ивано-Дарьевка, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: Liveuamap
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них:
- Красногоровка,
- Марьинка,
- Катериновка,
- Георгиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и достигли ограниченных успехов. Российские источники утверждали, что украинские войска достигли ограниченных успехов к югу от Бахмута в районе Андреевки (10 км к югу от Бахмута) и пересекли Северский Донецкий канал в этом районе.
Российские войска проводили наступательные операции вблизи Кременной и, как сообщается, достигли ограниченных территориальных достижений. Украинский Генштаб и Череватый сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции:
- восточнее Новосадового (17 км северо-западнее Кременной),
- к западу от Дибровы,
- восточнее Веселого (30 км к югу от Кременной).
Украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута, поскольку позиционные бои продолжались в других местах вдоль линии фронта в Бахмуте.
Также российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Донецк — Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений.
Украинские силы продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса в Запорожской области.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 590 российских кафиров. Армия РФ продолжает терять танки, бронетехнику, артиллерийские системы и другую технику.
За 14 июля украинские воины уничтожили около 590 захватчиков. Также российская армия потеряла пять танков, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и 24 беспилотника.