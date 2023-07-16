Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 16 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах:

Невского и Белогоровки Луганской области;

Ивано-Дарьевка, Федоровка и Раздолевка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: Liveuamap

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них:

Красногоровка,

Марьинка,

Катериновка,

Георгиевка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 16 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и достигли ограниченных успехов. Российские источники утверждали, что украинские войска достигли ограниченных успехов к югу от Бахмута в районе Андреевки (10 км к югу от Бахмута) и пересекли Северский Донецкий канал в этом районе.

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Кременной и, как сообщается, достигли ограниченных территориальных достижений. Украинский Генштаб и Череватый сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции:

восточнее Новосадового (17 км северо-западнее Кременной),

к западу от Дибровы,

восточнее Веселого (30 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута, поскольку позиционные бои продолжались в других местах вдоль линии фронта в Бахмуте.

Также российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Донецк — Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса в Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 590 российских кафиров. Армия РФ продолжает терять танки, бронетехнику, артиллерийские системы и другую технику.

За 14 июля украинские воины уничтожили около 590 захватчиков. Также российская армия потеряла пять танков, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и 24 беспилотника.