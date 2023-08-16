Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 16 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 16 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах:

Іванівки,

Загризового,

Вільшанки Харківської області,

Стельмахівки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в Луганській області та на заході Запорізької області.

Українські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися. Координати, опубліковані російським мілблогером, показують, що українські сили просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські та українські війська продовжували бойові дії на лінії Авдіївка-Донецьк і не просувалися. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки на південь від Авдіївки та поблизу Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Красногорівки ( 22 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (ділянка кордону Донецько-Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, захід вважає, що ЗСУ могли піти в ще один контрнаступ, який, ймовірно, міг би відбутися навесні 2024 року. Закордонні політики все частіше думають над варіантом переговорів.

Зазначається, що нинішня операція України з повернення своїх окупованих територій може тривати ще багато місяців і просувається не так швидко й успішно, як цього очікував Захід, а ймовірність переговорів за такої розстановки сил до зими невелика.