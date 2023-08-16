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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 16 августа

16 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 16 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 августа.

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DeepState

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах:

  • Ивановки,
  • Загрызового,
  • Ольшанки Харьковской области,
  • Стельмаховки Луганской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской области.

Украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. Координаты, опубликованные российским милблогером, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские и украинские войска продолжали боевые действия на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отбили российские наземные атаки к югу от Авдеевки и вблизи Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (участок границы Донецко-Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, мероприятие считает, что ВСУ могли пойти в еще одно контрнаступление, которое, вероятно, могло бы состояться весной 2024 года. Зарубежные политики все чаще думают о варианте переговоров.

Отмечается, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может длиться еще много месяцев и продвигается не так быстро и успешно, как этого ожидал Запад, а вероятность переговоров по такой расстановке сил до зимы невелика.

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