Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 16 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 августа.

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DeepState

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах:

Ивановки,

Загрызового,

Ольшанки Харьковской области,

Стельмаховки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской области.

Украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. Координаты, опубликованные российским милблогером, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские и украинские войска продолжали боевые действия на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отбили российские наземные атаки к югу от Авдеевки и вблизи Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (участок границы Донецко-Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, мероприятие считает, что ВСУ могли пойти в еще одно контрнаступление, которое, вероятно, могло бы состояться весной 2024 года. Зарубежные политики все чаще думают о варианте переговоров.

Отмечается, что нынешняя операция Украины по возвращению своих оккупированных территорий может длиться еще много месяцев и продвигается не так быстро и успешно, как этого ожидал Запад, а вероятность переговоров по такой расстановке сил до зимы невелика.