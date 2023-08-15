Данілов назвав показник просування українського контрнаступу

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Контрнаступ ЗСУ має успіхи. Доказом цього є щоденна ліквідація російських загарбників.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Ilsussidiario.

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Він наголосив, що люди думають "поверхнево", коли кажуть, що український контрнаступ стоїть на місці.

"Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їхніх тилів, ліквідація вузлів зв'язку, арсеналів та командних пунктів", — зазначив Данілов.

Процес розпаду РФ

За його словами, Росія вже розпочала процес свого розпаду. А президент РФ Володимир Путін своєю повномасштабною війною тільки прискорив його.

Відновлення територіальної цілісності України

Він додав, що Україні вдасться звільнити окуповані території від російських загарбників.

"Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне та беззастережне повернення всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ, під контроль української влади", — запевнив політик.

Нагадаємо, Данілов заявив, що "орендувати" український Крим неможливо, оскільки Росія незабаром захоче стати його власником. Україна переможе у цій жорстокій війні, яку розпочала РФ.