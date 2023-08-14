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Новий контрнаступ ЗСУ: Захід анонсував можливу дату

14 серпня 2023 14:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Новий контрнаступ ЗСУ: Захід анонсував можливу дату
Українські військовослужбовці ведуть вогонь з "Граду". Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Захід вважає, що ЗСУ могли піти в ще один контрнаступ, який, ймовірно, міг би відбутися навесні 2024 року. Закордонні політики все частіше думають над варіантом переговорів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що нинішня операція України з повернення своїх окупованих територій може тривати ще багато місяців і просувається не так швидко й успішно, як цього очікував Захід, а ймовірність переговорів за такої розстановки сил до зими невелика.

Видання наголошує, що Захід був не дуже задоволений першими спробами Сил оборони України прорвати оборону окупаційних військ РФ. Там вже обговорюють, чого можна досягти в найближчі кілька місяців і як підготуватися до затяжного конфлікту, оскільки час минає, Україна втрачає багато техніки, снарядів та живої сили. 

"Наразі мета Києва — завершити поточний наступ із достатніми успіхами, щоб продемонструвати українським громадянам і прихильникам у Вашингтоні, Берліні та інших країнах, що їхня підтримка не була марною і має тривати", — зазначають журналісти.

Повідомляється, що навіть якщо прориву цього літа не буде, Україна зможе вести бойові дії до зими, проте дощ і сніг можуть сповільнити важку техніку.

Попре все у США впевнені, що Україна просувається успішніше та швидше за росіян і перемога вже не за горами.

Нагадаємо, що український контрнаступ ще триває. У Херсонській області ЗСУ успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра.

Також ми писали, що ГУР показало, як морський дрон вразив корабель окупантів у Чорному морі.

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