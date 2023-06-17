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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 17 червня

17 червня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 17 червня.

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Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня: DeepState

Авдіївський напрямок — у північній частині Мар'їнки ворог має незначний успіх. Ситуація важка, ворог пре без кінця, бої в місті носять фанатичний характер, де кожен будинок коштує дорого, як для нас, так і для ворога.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Бердянський напрямок — ворога вибито з простору між Урожайним та Новодонецьким. Тривають бої по лінії Новодарівка-Степове. 

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Сватівський напрямок — без змін. Тривають важкі бої в Білогорівці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня: Liveuamap

Поблизу Авдіївки: ворог провів невдалі наступальні операції в районах Степового та Авдіївки. Провели авіаудар по району Авдіївки. Обстріляли Авдіївку, Веселю та Карлівку Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Поблизу Мар'їнки: наші захисники відбили всі ворожі атаки у околицях Мар'їнки. Ворог завдав авіаудари по Мар'їнському та Побідському районах Донецької області. Росіяни обстріляли райони:

  • Красногорівки,
  • Георгиївки,
  • Мар'їнки,
  • Максимілянівки,
  • Костянтинівки Донецької області.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів.

Російські війська 16 червня здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу:

  • Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового),
  • Виїмки (25 км на південь від Кремінної)
  • Веселого (30 км на південь від Кремінної). 
Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські війська здійснили наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що російські війська досягли обмежених успіхів поблизу Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки). 

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Повідомляється також, що російські війська відновлюють оборонні позиції на лівому березі Херсонської області, оскільки паводкові води продовжують спадати.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі. 

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