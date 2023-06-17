Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 17 червня.

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Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня: DeepState

Авдіївський напрямок — у північній частині Мар'їнки ворог має незначний успіх. Ситуація важка, ворог пре без кінця, бої в місті носять фанатичний характер, де кожен будинок коштує дорого, як для нас, так і для ворога.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Бердянський напрямок — ворога вибито з простору між Урожайним та Новодонецьким. Тривають бої по лінії Новодарівка-Степове.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Сватівський напрямок — без змін. Тривають важкі бої в Білогорівці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня: Liveuamap

Поблизу Авдіївки: ворог провів невдалі наступальні операції в районах Степового та Авдіївки. Провели авіаудар по району Авдіївки. Обстріляли Авдіївку, Веселю та Карлівку Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Поблизу Мар'їнки: наші захисники відбили всі ворожі атаки у околицях Мар'їнки. Ворог завдав авіаудари по Мар'їнському та Побідському районах Донецької області. Росіяни обстріляли райони:

Красногорівки,

Георгиївки,

Мар'їнки,

Максимілянівки,

Костянтинівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн карти бойових дій в Україні на 17 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів.

Російські війська 16 червня здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу:

Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового),

Виїмки (25 км на південь від Кремінної)

Веселого (30 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські війська здійснили наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 червня, показують, що російські війська досягли обмежених успіхів поблизу Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Повідомляється також, що російські війська відновлюють оборонні позиції на лівому березі Херсонської області, оскільки паводкові води продовжують спадати.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі.