Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 17 июня.

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Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня: DeepState

Авдеевское направление — в северной части Марьинки враг имеет незначительный успех. Ситуация тяжелая, враг прет без конца, бои в городе носят фанатичный характер, где каждый дом стоит дорого, как для нас, так и для врага.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бердянское направление — враг выбит из пространства между Урожайным и Новодонецким. Продолжаются бои по линии Новодаровка-Степное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Сватовское направление — без изменений. Продолжаются тяжелые бои в Белогоровке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня: Liveuamap

Вблизи Авдеевки: враг провел неудачные наступательные операции в районах Степного и Авдеевки. Провели авиаудар по району Авдеевки. Обстреляли Авдеевку, Веселье и Карловку Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Вблизи Марьинки : наши защитники отразили все вражеские атаки в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудары по Марьинскому и Победскому районам Донецкой области. Россияне обстреляли районы:

: наши защитники отразили все вражеские атаки в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудары по Марьинскому и Победскому районам Донецкой области. Россияне обстреляли районы: Красногоровки,

Георгиевки,

Марьинки,

Максимиляновки,

Константиновки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и преуспели.

Российские войска 16 июня совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи:

Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового),

Выемки (25 км к югу от Кременной),

Веселого (30 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, показывают, что российские войска достигли ограниченных успехов вблизи Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Сообщается также, что российские войска восстанавливают оборонительные позиции на левом берегу Херсонской области, поскольку паводковые воды продолжают спадать.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.