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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 17 июня

17 июня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 17 июня.

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Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня: DeepState

Авдеевское направление — в северной части Марьинки враг имеет незначительный успех. Ситуация тяжелая, враг прет без конца, бои в городе носят фанатичный характер, где каждый дом стоит дорого, как для нас, так и для врага.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бердянское направление — враг выбит из пространства между Урожайным и Новодонецким. Продолжаются бои по линии Новодаровка-Степное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Сватовское направление — без изменений. Продолжаются тяжелые бои в Белогоровке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня: Liveuamap

Вблизи Авдеевки: враг провел неудачные наступательные операции в районах Степного и Авдеевки. Провели авиаудар по району Авдеевки. Обстреляли Авдеевку, Веселье и Карловку Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот
  • Вблизи Марьинки: наши защитники отразили все вражеские атаки в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудары по Марьинскому и Победскому районам Донецкой области. Россияне обстреляли районы:
  • Красногоровки,
  • Георгиевки,
  • Марьинки,
  • Максимиляновки,
  • Константиновки Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн карты боевых действий в Украине на 17 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и преуспели.

Российские войска 16 июня совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи:

  • Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового),
  • Выемки (25 км к югу от Кременной),
  • Веселого (30 км к югу от Кременной).
Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июня, показывают, что российские войска достигли ограниченных успехов вблизи Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Сообщается также, что российские войска восстанавливают оборонительные позиции на левом берегу Херсонской области, поскольку паводковые воды продолжают спадать.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

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