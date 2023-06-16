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Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських атак, — Ігнат

16 червня 2023 12:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Повітряних силах сповіщатимуть про російські ракетні атаки
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі. 

Про це повідомляє речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

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Деталі

За словами речника, Повітряні сили вирішили сповіщати про ракетну загрозу в режимі онлайн після того, як отримали багато запитів від ЗМІ.

"Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили", — каже Ігнат. 

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів, звідки телеграм-канали знають про напрямки руху ворожих цілей. Він заявив, що дані про обстановку в небі під час повітряних тривог власники телеграм-каналів беруть із анонімних джерел. Таким чином вони відстежують напрямки руху ракет та шахедів.

Додамо, Юрій Ігнат розповідав, чи можуть закінчитися в України ракети до Patriot. 

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