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Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті та як себе ведуть окупанти

16 червня 2023 10:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті та як себе ведуть окупанти
Олександр Сирський. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ситуація в смузі відповідальності Східного угруповання військ є напруженою. Не дивлячись на наступ українських військових на півдні та втрату деяких населених пунктів на цьому напрямку, ворог продовжує посилювати свої війська на Бахмутському напрямку.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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За його словами, російські окупанти поєднують своє підсилення на фронті з артилерією й ударами штурмової та армійської авіації по позиціях українських воїнів.

Наступальні дії продовжуються

"Разом з тим, ми продовжуємо вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір", — пояснив Сирський.

Він зазначив, що плани української армії можуть змінюватися та потребувати уточнень. 

"Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення", — додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, Сирський провів зустріч з нашими військовими, які проводять наступальні дії. Також він вручив кращим із них відзнаки, подарунки та грошові премії.

Скільки населених пунктів вже звільнено

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили сім населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях. Українські військові відновили контроль над більш як 100 кв. км української території.  

Впродовж останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника до 3 км у районі населеного пункту Мала Токмачка та до 7 км південніше Великої Новосілки.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон п’ятьох російських військових на підтопленому лівобережжі Херсонської області. Під час евакуації окупантів інші російські підрозділи обстріляли українські човни.

 

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