Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 17 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 17 серпня.

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DeepState

Протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти:

Вільшана,

Петропавлівка,

Чернещина Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просувалися в західній частині Запорізької області та на кордоні Донецько-Запорізької області, у тому числі звільнили село Урожайне.

Українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом, але жодного підтвердженого просування не зробили. У Генштабі України повідомили, що українські війська ведуть наступальні дії на південь від Бахмута і в цьому районі тривають запеклі бої.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська звільнили село Урожайне та продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися на схід від Роботиного.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, у 2014 році російська збройна агресія розпочалася з анексії Криму. Наразі, повна деокупація півострова означатиме завершення війни.

На думку експертів, поширення російської агресії стало можливим тому, що світ зневажливо поставився до незаконної анексії Криму. Тож, Україна має право використовувати "всі конвенційні засоби", щоб захистити свою територіальну цілісність та суверенітет.