Примусова мобілізація: на війні проти України загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки

Мобілізовані біля автобуса. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські терористи продовжують чинити воєнній злочини. Серед них — мобілізація цивільних на тимчасово окупованих територіях. Через це загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Окупанти прагнуть знищити українців за будь-яку ціну. Тому терористи безжально примусово мобілізують цивільних на ТОТ та відправляють воювати проти України.

"З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — зазначає Нацспротив.

За інформацією Центру, окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області поскаржилась російському командуванню на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста.

"Колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

При цьому цілі "спецоперації" не досягаються й постійно змінюються. Так, минулого року для досягнення ефемерних цілей мобілізували 300 тис. громадян РФ.

"Результатом цієї мобілізації стали сотні тисяч трупів та поранених росіян, що посилило соціальну напругу вже у самій РФ", — йдеться у повідомленні.

Таким чином аби заповнити втрати й не втратити популярність війни серед громадян власної держави, російські терористи готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Наразі окупанти вже формують списки чоловіків.

"План з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки", — зазначили в Центрі нацспротиву.

Також у повідомленні наголошують, що мобілізація мирних жителів на захоплених територій є міжнародним злочином.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що росіяни проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях.

Також стало відомо, що окупанти хочуть поставити українських дітей до реєстру військового обліку РФ.

До того ж росіяни вимагають гроші у людей в окупації за відстрочку від мобілізації.