Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Примусова мобілізація: на війні проти України загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки arrow

Примусова мобілізація: на війні проти України загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки

16 серпня 2023 18:26
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Примусова мобілізація: на війні проти України загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки
Мобілізовані біля автобуса. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські терористи продовжують чинити воєнній злочини. Серед них — мобілізація цивільних на тимчасово окупованих територіях. Через це загинули понад 20 тисяч жителів Горлівки.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Читайте також:

Що відомо про мобілізацію жителів Горлівки

Окупанти прагнуть знищити українців за будь-яку ціну. Тому терористи безжально примусово мобілізують цивільних на ТОТ та відправляють воювати проти України.

"З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — зазначає Нацспротив.

За інформацією Центру, окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області поскаржилась російському командуванню на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста.

"Колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

При цьому цілі "спецоперації" не досягаються й постійно змінюються. Так, минулого року для досягнення ефемерних цілей  мобілізували 300 тис. громадян РФ.

"Результатом цієї мобілізації стали сотні тисяч трупів та поранених росіян, що посилило соціальну напругу вже у самій РФ", — йдеться у повідомленні.

Таким чином аби заповнити втрати й не втратити популярність війни серед громадян власної держави, російські терористи готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Наразі окупанти вже формують списки чоловіків. 

"План з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки", — зазначили в Центрі нацспротиву.

Також у повідомленні наголошують, що мобілізація мирних жителів на захоплених територій є міжнародним злочином.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що росіяни проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях.

Також стало відомо, що окупанти хочуть поставити українських дітей до реєстру військового обліку РФ.

До того ж росіяни вимагають гроші у людей в окупації за відстрочку від мобілізації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз