Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 17 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 17 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 августа.
DeepState
В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты:
- Ольшано,
- Петропавловка,
- Чернещина в Харьковской области.
На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области.
В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, продвигались в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное.
Украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия к югу от Бахмута и в этом районе продолжаются ожесточенные бои.
Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска освободили село Урожайное и продлили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
Украинские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись к востоку от Роботиного.
Напомним, в 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.
По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма. Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.