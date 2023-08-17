Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 17 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 августа.

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DeepState

В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты:

Ольшано,

Петропавловка,

Чернещина в Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, продвигались в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное.

Украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия к югу от Бахмута и в этом районе продолжаются ожесточенные бои.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска освободили село Урожайное и продлили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись к востоку от Роботиного.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.

По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма. Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.