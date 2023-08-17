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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 17 августа

17 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 17 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 августа.

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DeepState

В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты:

  • Ольшано,
  • Петропавловка,
  • Чернещина в Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, продвигались в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное.

Украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия к югу от Бахмута и в этом районе продолжаются ожесточенные бои.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска освободили село Урожайное и продлили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись к востоку от Роботиного.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.

По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма. Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

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