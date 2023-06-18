Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 18 червня

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 18 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 18 червня: DeepState

Повідомляється, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля в районах Лиману, Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки. Там тривають важкі бої.

Лиман: противник здійснив наступ у напрямку Білогорівки Луганської області, без успіху. Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області, Торське, Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Серебрянка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Бахмут: з ворожої артилерії обстріляли райони Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромова, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордови м кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

м кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 18 червня: Liveuamap

Авдіївка: сили противника провели невдалі наступальні операції в околицях Степового та Авдіївки. Нанесли авіаудари біля Сухої Балки та Авдіївки. Обстріляли селищі Степове, Тоненке, Первомайське, Авдіївка, Веселе, Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Мар'їнка: наші захисники відбили всі ворожі атаки у околицях Мар'їнки. Ворог завдав авіаудар поблизу Красногорівки Донецької області. Водночас противник обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду, Максимілілянівку, Костянтинівку Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 18 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що 17 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 17 червня. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу:

Берестового (30 км на північний захід від Сватового),

Новоселівського (19 км на північний захід від Сватового),

Білогорівки ( 10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

17 червня російські та українські війська продовжували обмежені атаки в районі Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що станом на 17 червня російські війська досягли незначного просування на північ від Майорська (21 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські сили продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу:

Степового (2 км на північ від Авдіївки),

Авдіївки,

Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, у неділю, 17 червня, місто Костянтинівка на Донеччині став мішенню атаки росіян. Напад було здійснено з використанням польової артилерії.

Дві цивільні особи стали жертвами цього обстрілу. Серед них — дівчинка 9 років, яка отримала множинні травми, включаючи закриті ушкодження грудей та черевної порожнини, відкритий перелом руки, розривні рани на ногах та великі садна. Додатково, 57-річна жінка отримала поранення від уламка в ногу.