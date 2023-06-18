Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 июня
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 18 июня.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июня: DeepState
Сообщается, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия в районах Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Там продолжаются тяжелые бои.
Лиман: противник совершил наступление в направлении Белогоровки Луганской области, без успеха. Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области, Торское, Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Серебрянка Донецкой области.
Бахмут: из вражеской артиллерии обстреляли районы Орехово-Василовка, Богдановка, Хромова, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июня: Liveuamap
Авдеевка: силы противника провели неудачные наступательные операции в окрестностях Степного и Авдеевки. Нанесли авиаудары у Сухой Балки и Авдеевки. Обстреляли поселки Степное, Тоненко, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.
Марьинка: наши защитники отразили все вражеские атаки в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудар вблизи Красногоровки Донецкой области. В то же время противник обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Победу, Максимилиляновку, Константиновку Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июня: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что 17 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 17 июня. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи:
- Берестового (30 км северо-западнее Сватового),
- Новоселовского (19 км северо-западнее Сватового),
- Белогоровки (10 км к югу от Кременной).
Российские и украинские войска продолжали атаки в районе Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что по состоянию на 17 июня российские войска достигли незначительного продвижения к северу от Майорска (21 км к юго-западу от Бахмута).
Российские и украинские силы продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи:
- Степного (2 км к северу от Авдеевки),
- Авдеевки,
- Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка).
Напомним, в воскресенье, 17 июня, город Константиновка Донецкой области стал мишенью из-за атаки россиян. Нападение было совершено с использованием полевой артиллерии.
Два гражданских лица стали жертвами этого обстрела. Среди них девочка 9 лет, получившая множественные травмы, включая закрытые повреждения груди и брюшной полости, открытый перелом руки, разрывные раны на ногах и большие ссадины. Дополнительно, 57-летняя женщина получила ранения от обломка в ногу.