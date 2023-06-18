Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 18 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июня: DeepState

Сообщается, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия в районах Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Там продолжаются тяжелые бои.

Лиман: противник совершил наступление в направлении Белогоровки Луганской области, без успеха. Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области, Торское, Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бахмут: из вражеской артиллерии обстреляли районы Орехово-Василовка, Богдановка, Хромова, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июня: Liveuamap

Авдеевка: силы противника провели неудачные наступательные операции в окрестностях Степного и Авдеевки. Нанесли авиаудары у Сухой Балки и Авдеевки. Обстреляли поселки Степное, Тоненко, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Марьинка: наши защитники отразили все вражеские атаки в окрестностях Марьинки. Враг нанес авиаудар вблизи Красногоровки Донецкой области. В то же время противник обстрелял Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Победу, Максимилиляновку, Константиновку Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 18 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что 17 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 17 июня. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи:

Берестового (30 км северо-западнее Сватового),

Новоселовского (19 км северо-западнее Сватового),

Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска продолжали атаки в районе Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что по состоянию на 17 июня российские войска достигли незначительного продвижения к северу от Майорска (21 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские силы продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи:

Степного (2 км к северу от Авдеевки),

Авдеевки,

Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, в воскресенье, 17 июня, город Константиновка Донецкой области стал мишенью из-за атаки россиян. Нападение было совершено с использованием полевой артиллерии.

Два гражданских лица стали жертвами этого обстрела. Среди них девочка 9 лет, получившая множественные травмы, включая закрытые повреждения груди и брюшной полости, открытый перелом руки, разрывные раны на ногах и большие ссадины. Дополнительно, 57-летняя женщина получила ранения от обломка в ногу.