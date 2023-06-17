Чекають на контрнаступ ЗСУ: у Криму окупанти починають активно рити окопи

Супутниковий знімок. Фото: "Схеми"

Журналісти "Крим.Реалії" і "Схем" отримали в своє розпорядження супутникові знімки від Planet Labs, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.

Відповідні відео опублікували "Схеми" у телеграм-каналі.

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Окопи було виявлено біля села Філатівка, КПВВ "Армянськ", міста Красноперекопськ та в Джанкойському районі. Експерти зазначають, що це показує, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.

Більшість частина окопів зроблені російською армією вже після її відступу з Херсону. На знімках можна побачити, як російські солдати зводять фортифікаційні споруди біля сіл або в самих населених пунктах.

Журналіст-розслідувач із Криму Євген Лешан каже, що це є звичайною практикою для армії РФ.

"Росіяни ніколи не ставились до людського життя як до цінності, тим більше до життів кримчан, яких вони завжди тримали як заручників. Тому — так, ці люди у небезпеці, населення цих сіл — у небезпеці. Адже, якщо йтимуть бойові дії, то росіяни фактично використають їх в якості щита", — пояснив журналіст.

Нагадаємо, раніше кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів. Попри нібито успішну роботу російської ППО, колаборанти визнали факт вибуху в одному з районів Криму.