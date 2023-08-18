Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 18 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 серпня.

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DeepState

На Сватівському напрямку тривають бойові дії біля Синьківки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої в Кліщіївці та біля Андріївки. Ворог не перестає вводити резерви для утримання південного фасу Бахмута.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку є успіхи в просуванні Сил оборони в районі населеного пункту Роботине. Ситуація продовжує бути динамічною, де ведуться активні бойові дії.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку оновлено лівий фланг Урожайного, де тривають запеклі бої.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 20 бойових зіткнень з російськими військами:

поблизу Синьківки Харківської області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають успіх на південь до Урожайного.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними українського Генштабу, російські війська провели невдалі наступальні операції в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Однак російські окупанти дещо просунулися на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та вийшли на південний фланг Бахмута. Так, українські сили досягли незначних успіхів у південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжили наступальні дії на південь від Бахмута та закріпилися на нових позиціях.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Так, українські війська просувалися на південний захід від Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова).

У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжували наступальні дії на Бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".