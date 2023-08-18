Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 18 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 августа.
DeepState
На Сватовском направлении продолжаются боевые действия у Синьковки.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещеевке и возле Андреевки. Враг не перестает вводить резервы для удержания южного фаса Бахмута.
В Запорожском направлении есть успехи в продвижении Сил обороны в районе населенного пункта Роботино. Ситуация продолжает быть динамичной, где ведутся активные боевые действия.
На Бердянском направлении обновлен левый фланг Урожайного, где продолжаются ожесточенные бои.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 20 боевых столкновений с российскими войсками:
- вблизи Синьковки Харьковской области,
- Богдановки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, преуспевают на юг до Урожайного.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным украинского Генштаба, российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).
Однако российские оккупанты несколько продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная.
ВСУ продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и вышли на южный фланг Бахмута. Так, украинские силы добились незначительных успехов в южной части Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях.
ВСУ продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Так, украинские войска продвигались юго-западнее Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехова).
В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.
Напомним, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".