Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 18 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении продолжаются боевые действия у Синьковки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещеевке и возле Андреевки. Враг не перестает вводить резервы для удержания южного фаса Бахмута.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Запорожском направлении есть успехи в продвижении Сил обороны в районе населенного пункта Роботино. Ситуация продолжает быть динамичной, где ведутся активные боевые действия.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении обновлен левый фланг Урожайного, где продолжаются ожесточенные бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 20 боевых столкновений с российскими войсками:

вблизи Синьковки Харьковской области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, преуспевают на юг до Урожайного.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным украинского Генштаба, российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Однако российские оккупанты несколько продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и вышли на южный фланг Бахмута. Так, украинские силы добились незначительных успехов в южной части Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Так, украинские войска продвигались юго-западнее Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехова).

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".