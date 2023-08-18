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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 августа

18 августа 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 18 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении продолжаются боевые действия у Синьковки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещеевке и возле Андреевки. Враг не перестает вводить резервы для удержания южного фаса Бахмута.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Запорожском направлении есть успехи в продвижении Сил обороны в районе населенного пункта Роботино. Ситуация продолжает быть динамичной, где ведутся активные боевые действия.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении обновлен левый фланг Урожайного, где продолжаются ожесточенные бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 20 боевых столкновений с российскими войсками:

  • вблизи Синьковки Харьковской области,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богдановки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, преуспевают на юг до Урожайного.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным украинского Генштаба, российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Однако российские оккупанты несколько продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и вышли на южный фланг Бахмута. Так, украинские силы добились незначительных успехов в южной части Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Так, украинские войска продвигались юго-западнее Новопокровки (16 км юго-восточнее Орехова).

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия в Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

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