Онлайн-карти бойових дій в Україні на 19 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 19 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 19 липня: DeepState

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на таких напрямках:

Куп'янськ,

Лиман,

Бахмут,

Авдіївка,

Мар'їнка.

Куп'янський напрямок: наші воїни тримають позицію. Ворог здійснив авіаудар по Кислівці, обстріляні з артилерії та мінометів:

Новомлинськ,

Дворічна,

Западне,

Петропавлівка,

Голубівка,

Куп'янськ Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Лиманський напрямок: ворожі сили завдали авіаудари по Білогорівці Луганської області, Спірному і Сіверську Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський напрямок: попри сильний вогонь з ворожих літаків та артилерії, наші захисники успішно відбили ворожі атаки біля Богданівки Донецької області. З ворожої артилерії обстріляли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 19 липня: Liveuamap

Авдіївський напрямок: ворог завдав авіаудару по Авдіївці. Росіяни обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів. Зокрема:

Авдіївка,

Водяне,

Первомайське,

Орлівка,

Бердичі Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 19 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська проводили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту на тлі посилення наступальних операцій Росії та завоювали тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний захід від Кремінної та досягли обмежених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та просувалися на північ від Бахмута.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська проводили контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу. Генштаб України повідомив, що українські війська провели успішні дії на напрямку Мала Токмачка-Новопокровка (9-13 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні триває контрнаступальна операція ЗСУ. Однак через тотальне замінування темп звільнення територій від російський загарбників знизився.

У міністерстві оборони зазначають, що ворог має чисельну перевагу як в озброєнні, так і в піхоті. До того ж вище військове керівництво переконане, що росіяни передбачали власну поразку і завчасно розпочали підготовку до українського контрнаступу.