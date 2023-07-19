Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 19 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: DeepState

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на следующих направлениях:

Купянск,

Лиман,

Бахмут,

Авдеевка,

Марьинка.

Купянское направление: наши воины удерживают позицию. Враг совершил авиаудар по Кисловце, обстрелянные из артиллерии и минометов:

Новомлынск,

Двухлетняя,

Западное,

Петропавловка,

Голубовка,

Купянск Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Лиманское направление: вражеские силы нанесли авиаудары по Белогоровке Луганской области, Спорному и Северскому Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: несмотря на сильный огонь из вражеских самолетов и артиллерии, наши защитники успешно отразили вражеские атаки возле Богдановки Донецкой области. Из вражеской артиллерии было обстреляно более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: Liveuamap

Авдеевское направление: враг нанес авиаудар по Авдеевке. Россияне обстреляли из артиллерии более 10 населённых пунктов. В частности:

Авдеевка,

Водяное,

Первомайское,

Орловка,

Бердичи Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг обстрелял более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках линии фронта на фоне усиления наступательных операций России и завоевали тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки юго-западнее Кременной и достигли ограниченных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвигались к северу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска проводили контрнаступательную операцию на мероприятии Запорожской области и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска провели успешные действия в направлении Малая Токмачка-Новопокровка (9-13 км юго-восточнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.

В министерстве обороны отмечают, что враг имеет численное преимущество как в вооружении, так и пехоте. К тому же, высшее военное руководство убеждено, что россияне предсказывали собственное поражение и заранее начали подготовку к украинскому контрнаступлению.