Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 19 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 19 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: DeepState
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на следующих направлениях:
- Купянск,
- Лиман,
- Бахмут,
- Авдеевка,
- Марьинка.
Купянское направление: наши воины удерживают позицию. Враг совершил авиаудар по Кисловце, обстрелянные из артиллерии и минометов:
- Новомлынск,
- Двухлетняя,
- Западное,
- Петропавловка,
- Голубовка,
- Купянск Харьковской области.
Лиманское направление: вражеские силы нанесли авиаудары по Белогоровке Луганской области, Спорному и Северскому Донецкой области.
Бахмутское направление: несмотря на сильный огонь из вражеских самолетов и артиллерии, наши защитники успешно отразили вражеские атаки возле Богдановки Донецкой области. Из вражеской артиллерии было обстреляно более 10 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: Liveuamap
Авдеевское направление: враг нанес авиаудар по Авдеевке. Россияне обстреляли из артиллерии более 10 населённых пунктов. В частности:
- Авдеевка,
- Водяное,
- Первомайское,
- Орловка,
- Бердичи Донецкой области.
Марьинское направление: Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг обстрелял более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках линии фронта на фоне усиления наступательных операций России и завоевали тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.
Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки юго-западнее Кременной и достигли ограниченных успехов.
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвигались к северу от Бахмута.
Украинские войска проводили контрнаступательную операцию на мероприятии Запорожской области и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска провели успешные действия в направлении Малая Токмачка-Новопокровка (9-13 км юго-восточнее Орехова).
Напомним, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.
В министерстве обороны отмечают, что враг имеет численное преимущество как в вооружении, так и пехоте. К тому же, высшее военное руководство убеждено, что россияне предсказывали собственное поражение и заранее начали подготовку к украинскому контрнаступлению.