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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 19 июля

19 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 19 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: DeepState

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на следующих направлениях:

  • Купянск,
  • Лиман,
  • Бахмут,
  • Авдеевка,
  • Марьинка.

Купянское направление: наши воины удерживают позицию. Враг совершил авиаудар по Кисловце, обстрелянные из артиллерии и минометов:

  • Новомлынск,
  • Двухлетняя,
  • Западное,
  • Петропавловка,
  • Голубовка,
  • Купянск Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Лиманское направление: вражеские силы нанесли авиаудары по Белогоровке Луганской области, Спорному и Северскому Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: несмотря на сильный огонь из вражеских самолетов и артиллерии, наши защитники успешно отразили вражеские атаки возле Богдановки Донецкой области. Из вражеской артиллерии было обстреляно более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: Liveuamap

Авдеевское направление: враг нанес авиаудар по Авдеевке. Россияне обстреляли из артиллерии более 10 населённых пунктов. В частности:

  • Авдеевка,
  • Водяное,
  • Первомайское,
  • Орловка,
  • Бердичи Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг обстрелял более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 19 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках линии фронта на фоне усиления наступательных операций России и завоевали тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки юго-западнее Кременной и достигли ограниченных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвигались к северу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска проводили контрнаступательную операцию на мероприятии Запорожской области и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска провели успешные действия в направлении Малая Токмачка-Новопокровка (9-13 км юго-восточнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.

В министерстве обороны отмечают, что враг имеет численное преимущество как в вооружении, так и пехоте. К тому же, высшее военное руководство убеждено, что россияне предсказывали собственное поражение и заранее начали подготовку к украинскому контрнаступлению.

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