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У Міноборони розповіли, чому уповільнився контрнаступ

18 липня 2023 13:34
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Міноборони розповіли, чому уповільнився контрнаступ
ЗСУ встановлюють протитанкові міни вздовж державного кордону. Фото: facebook/Сергій Наєв
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні триває контрнаступальна операція ЗСУ. Однак через тотальне замінування, темп звільнення територій від російський загарбників знизився. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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У міністерстві оборони зазначають, що окупанти мають чисельну перевагу як в озброєнні, так і в піхоті. 

"Україна не матиме більше людей, ніж РФ, розмінувати швидше неможливо, є технічні особливості та правила", – пояснила Маляр.

До того ж вище військове керівництво переконане, що росіяни передачали власну поразку і завчасно розпочали підготовку до українського контрнаступу. 

"РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ЗСУ змінили стратегію контрнаступу.

Також нацгвардійці на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися майже на 2 км.

Водночас, ГУР вже дихає в потилицю Путіну: Буданов заявив про джерела в кабінетах.

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