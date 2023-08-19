Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 19 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 19 серпня.

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DeepState

На Запорізькому напрямку в результаті активних наступальних дій Збройних Сил є успіхи в районі населеного пункту Роботине. Маленькими кроками, посадка за посадкою у важких боях бійці Сил оборони звільняють нашу територію.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку оновлено ЛБЗ в районі населеного пункту Урожайне, а саме успіхи Сил оборони на пд-сх від селища.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 33 бойові зіткнення з російськими військами:

поблизу Синьківки Харківської області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Білогорівки Луганської та Богданівки й Білої Гори Донецької областей,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Кераміка, Мар'їнки та Красногорівки Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Урожайного Донецької та Новодарівки Запорізької областей.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські віськові дещо просунулися на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Також окупанти провели невдалі наступальні операції поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на південь від Бахмута та закріпилися на нових позиціях.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Так, українські війська просувалися на південний схід від Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж траси T0518 (Велика Новосілка — Старомлинівка).

Російський військкор стверджував, що українські війська атакували поблизу Урожайного та просунулися до Керменчика (15 км на південний схід від Великої Новосілки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські сили мають успіхи в районі західного кордону Запорізької області. Деякі російські військкори стверджували, що ЗСУ просунулися в північному Роботиному (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Нагадаємо, що за останні декілька тижнів обмінний фонд в Україні збільшився на понад 200 російських окупантів. Кожен п'ятий солдат РФ здався у полон добровільно.