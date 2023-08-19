Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 19 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 19 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 августа.
DeepState
В Запорожском направлении в результате активных наступательных действий Вооруженных Сил есть успехи в районе населенного пункта Роботино. Маленькими шагами посадка за посадкой в тяжелых боях бойцы Сил обороны освобождают нашу территорию.
На Бердянском направлении обновлены ЛБЗ в районе населенного пункта Урожайное, а именно успехи Сил обороны к юго-востоку от поселка.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 33 боевых столкновения с российскими войсками:
- вблизи Синьковки Харьковской области,
- Белогоровки Луганской и Богдановки и Белой Горы Донецкой областей,
- Керамика, Марьинки и Красногоровки Донецкой области,
- Урожайного Донецкой и Новодаровки Запорожской областей.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские военные несколько продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная. Также оккупанты провели неудачные наступательные операции вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Кисловки (20 км к юго-востоку от Купянска) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях.
ВСУ продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. Так, украинские войска продвигались к юго-востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль трассы T0518 (Большая Новоселка — Старомлиновка).
Российский военкор утверждал, что украинские войска атаковали близ Урожайного и продвинулись к Керменчику (15 км юго-восточнее Великой Новоселки).
Украинские силы преуспевают в районе западной границы Запорожской области. Некоторые русские военкоры утверждали, что ВСУ продвинулись в северном Роботино (10 км к югу от Орехова).
Напомним, что за последние несколько недель обменный фонд в Украине увеличился более чем на 200 российских оккупантов. Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.