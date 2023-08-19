Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 19 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 августа.

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DeepState

В Запорожском направлении в результате активных наступательных действий Вооруженных Сил есть успехи в районе населенного пункта Роботино. Маленькими шагами посадка за посадкой в тяжелых боях бойцы Сил обороны освобождают нашу территорию.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении обновлены ЛБЗ в районе населенного пункта Урожайное, а именно успехи Сил обороны к юго-востоку от поселка.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 33 боевых столкновения с российскими войсками:

вблизи Синьковки Харьковской области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Белогоровки Луганской и Богдановки и Белой Горы Донецкой областей,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Керамика, Марьинки и Красногоровки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Урожайного Донецкой и Новодаровки Запорожской областей.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские военные несколько продвинулись на линии Купянск — Сватово — Кременная. Также оккупанты провели неудачные наступательные операции вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Кисловки (20 км к юго-востоку от Купянска) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. Так, украинские войска продвигались к юго-востоку от Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль трассы T0518 (Большая Новоселка — Старомлиновка).

Российский военкор утверждал, что украинские войска атаковали близ Урожайного и продвинулись к Керменчику (15 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские силы преуспевают в районе западной границы Запорожской области. Некоторые русские военкоры утверждали, что ВСУ продвинулись в северном Роботино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Напомним, что за последние несколько недель обменный фонд в Украине увеличился более чем на 200 российских оккупантов. Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.