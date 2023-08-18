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Юсов розповів, скільки окупантів потрапили у полон під час контрнаступу ЗСУ

18 серпня 2023 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юсов розповів, скільки окупантів потрапили у полон під час контрнаступу ЗСУ
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За останні декілька тижнів обмінний фонд в Україні збільшився понад на 200 російських окупантів. Кожен п'ятий солдат РФ здався у полон добровільно.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов на брифінгу, передає "Ми-Україна".

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Обмінний фонд

"За останні декілька тижнів наступальних дій на понад 200 полонених збільшився наш обмінний фонд", — зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що кожен п'ятий російський загарбник із цієї цифри добровільно залишив позиції, кинув зброю і здався в полон. За його словами, щодня близько двох-чотирьох солдатів РФ здаються українським бійцям за програмою "Хочу жить".

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Брифінг щодо поводження з військовополоненими. Фото: t.me/weukrainetv

Речник проєкту Віталій Матвієнко розповів, що за рік існування "Хочу жить" до нього звернулися 22 239 осіб. Найбільше повідомлень фіксують з Москви, Санкт-Петербурга та Краснодарського краю РФ.

Нагадаємо, бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.

Також ми писали, що українська армія з початку повномасштабного вторгнення Росії постійно поповнює обмінний фонд. В Україні для них спеціально звільнили табори, де утримували ув'язнених.

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